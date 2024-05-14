Обстановка, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, становится критической. Об этом заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times.

Министерство обороны РФ информировало, что российские войска в течение суток заняли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, позднее — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

По словам Буданова, каждый час ситуация для ВСУ в Харьковской области приближается к критической. Он добавил, что украинское командование для укрепления обороны пытается направить в этот и близлежащие регионы подразделения с других участков фронта, но для решения этой задачи не хватает личного состава.

Буданов утверждает, что все украинские силы сейчас находятся либо в Харьковской области, либо в Часов Яре (в ДНР), в окрестностях которого идут ожесточенные бои.

Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ на фоне успехов российской армии в регионе.