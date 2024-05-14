Назван самый популярный вид взятки в России

Размер большинства взяток, за которые россиян осудили в 2023 году, не превышает 50 тыс. рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным судебной статистики по делам о коррупционной направленности, самым популярным размером взяток остаются суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В прошлом году за такие суммы осудили 5,2 тыс. человек, что составило четверть всех осужденных за коррупцию.

На втором месте среди способов подкупа расположились «услуги неимущественного характера», которыми воспользовались 3,7 тыс. человек. На третьем месте оказались взятки до десяти тысяч рублей. Самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.

До этого стало известно, что в 2023 году за факт получения взяток были приговорены 1914 человек, что на 13,6% больше, чем в предыдущем году. Число приговоренных за предоставление взятки увеличилось на 10% и составило 2363 человека. Однако лишь 27 человек были оправданы по этим обвинениям за год.

Ранее в Калининградской области экс-начальницу почтового отделения обвинили в крупной растрате.