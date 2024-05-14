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Главный тренер клуба НХЛ об отстранении Ничушкина: огромная проблема для «Колорадо»

Тренер клуба НХЛ назвал потерей отстраненного игрока «Колорадо» Ничушкина

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Официальный сайт НХЛ

Главный тренер одной из команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пожелал остаться анонимным, прокомментировал отстранение от игры в лиге форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, передает The Athletic.

«Он может изменить ход игры, ее импульс. Его отстранение — огромная потеря для «Эвеланш» при игре «пять на пять» и в большинстве», — сказал тренер.

Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что Ничушкин мог провалить тест на наркотики.

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