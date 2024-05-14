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Россиянам назвали локации бюджетных квартир в центре Москвы

Метриум: за год предложение бюджетных квартир в центре Москвы упало в 2,5 раза

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В новостройках Центрального округа Москвы продаются 96 квартир и апартаментов стоимостью до 15 млн рублей с апреля 2024 года. В апреле 2023-го таких лотов было 230, то есть за год их предложение сократилось в 2,5 раза. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Это говорит о высокой ликвидности и востребованности бюджетного жилья в историческом центре. Подобные варианты квартир и апартаментов представлены в Таганском, Басманном, Пресненском и Красносельском районах. Их площадь колеблется от 14,3 до 48,6 кв. м», — отметил эксперт.

По его словам, минимальная средняя цена квадратного метра в ЦАО составляет всего 275,8 тыс. рублей, что в пять раз меньше средней цены в центре столицы. Средняя стоимость первичного жилья в ЦАО Москвы в апреле 2024 года достигла 146,5 млн рублей. За год этот показатель вырос на 27,1%.

По данным «Метриум», средняя стоимость квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года составила 461,5 тыс. рублей. За месяц этот показатель сократился на 0,9%.

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