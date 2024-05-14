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Евросоюз и Молдавия захотели углубить партнерство в одной сфере

FT: ЕС и Молдавия заключат соглашение по безопасности

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Евросоюз и Молдавия уже на следующей неделе собираются заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Авторы отметили, что в их распоряжение попал проект документа, в котором указано, что Молдавия усилит обмен разведанными с сообществом и сможет участвовать в совместных военных учениях. Также, по данным издания, Кишинев присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках ЕС.

До этого европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан заявил, что Молдавия может стать членом Евросоюза до 2030 года. По его словам, если эта работа будет проделана вовремя, то можно будет начать «реальные переговоры».

Он также уверен, что Кишинев сможет сделать необходимую работу и получить одобрение Совета ЕС, чтобы приступить к официальным переговорам. Как отметил Хан, «домашняя работа», которую нужно сделать республике, касается системы правосудия и приверженности принципам правового государства.

Ранее в Госдуме предсказали Молдавии аншлюс после референдума о вступлении в ЕС.

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