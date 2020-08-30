В Италии зараженные коронавирусом мигранты покусали врачей

Заразившиеся COVID-19 мигранты из Нигерии напали на медицинский персонал в военном госпитале в Риме, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным министерства обороны Италии, мужчина и две женщины сначала потребовали выписать их из медучреждения, а после отказа вступили в потасовку с врачами и военными, покусав их.

Чтобы успокоить пациентов, врачам пришлось вызвать карабинеров.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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