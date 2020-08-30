При антирасистских протестах в Канаде снесли памятник первому премьер-министру страны

В Канаде во время акций протеста против расизма пострадал памятник первому премьер-министру страны Джону Макдональду. Об этом сообщает CBC.

По данным СМИ, протестующие снесли памятник после прошедшей акции, в рамках которой граждане требовали от власти уменьшить финансовую поддержку полиции.

Инцидент произошел, когда толпа привязала к памятнику веревки и скинула его.

Джон Макдональд вел политику в сторону переселения канадских индейцев в резервации, а также культурной ассимиляции. Во время его нахождения на посту премьер-министра индейцы были лишены избирательных прав. При этом в этот период права франкоязычного меньшинства находились под защитой.

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