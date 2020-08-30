Число жертв обрушения отеля в Китае возросло почти до 30 человек

В Китае возросло число погибших в результате обрушения двухэтажной гостиницы провинции Шаньси. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным СМИ, на месте ЧП завершились поисково-спасательные работы.

Там также уточнили, что число жертв, которых ранее насчитывалось 17 человек, возросло до 29 погибших.

Причины обрушения все еще неизвестны. ЧП произошло в 9.40 по местному времени (в 4.40 по мск).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В результате обрушения отеля в Китае погибли 13 человек

— В Китае минимум 17 человек погибли при обрушении гостиницы