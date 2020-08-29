Число оштрафованных на «антимасочной» акции в Париже достигло 123

Парижская полиция выписала штрафы за отсутствие масок 123 участникам «антимасочной» акции протеста, которая прошла в субботу, 29 августа, во французской столице, передает Le Point.

Один из протестовавших задержан.

Акция против ношения масок прошла на площади Насьон в Париже. Вопреки требованиям городских властей, люди вышли на улицы без масок. В акции приняли участие от 200 до 300 человек.

Протестующие обвинили правительство в манипулировании людьми посредством страха и в том, что они навязывают ношение масок в нескольких крупных городах без научного обоснования.

Власти Парижа ввели обязательное ношение масок на улицах города с пятницы, 28 августа. Штраф за отсутствие маски в Париже составляет 135 евро.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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