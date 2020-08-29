Колесникова назвала слова Лукашенко о новой конституции манипуляцией

Член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила, что заявления президента страны Александра Лукашенко о новой конституции страны являются манипуляцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он (Лукашенко — прим. ред.) очень сильно боится», — заявила Колесникова.

По ее словам, в связи с этим слова Лукашенко о возможности принятия новой конституции Белоруссии являются манипуляцией.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал белорусский лидер на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей.

Как сообщалось, женщины в белых и красных одеждах собрались по обе стороны проспекта Независимости. Со всех улиц продолжают прибывать колонны женщин с цветами и плакатами.

Отмечается, что среди протестующих находится член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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