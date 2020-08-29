На протестах в Берлине начались задержания

В Берлине полицейские начали задерживать протестующих, сообщает корреспондент «Известий».

Правоохранители призывают покинуть территорию возле посольства России и двигаться к Брандербургским воротам. Демонстранты садятся на землю и заявляют, что останутся здесь.

В Берлине тысячи протестующих вышли на митинг, чтобы выразить недовольство политикой канцлера Германии Ангелы Меркель по коронавирусу. К акции присоединились 18 тысяч человек.

В Германии коронавирусом заразились 242 тысячи, выздоровели 214 тысяч, погибли 9,3 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Берлине на протесты против карантина вышли люди в костюмах клоунов