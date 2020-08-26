Один человек погиб во время беспорядков в Кеноше

Один человек погиб во время стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где третий день протестуют местные жители после того, как полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что многие демонстранты покинули район после вмешательства полицейских. Но некоторые из них направились к местной заправочной станции. Там вооруженные мужчины попытались защитить свою собственность и вступили в перепалку с протестующими. Около полуночи у заправки были произведены выстрелы.

По информации шерифа Кеноши Дэвида Бета, трое человек получили пулевые ранения, один из них умер.

В минувшие воскресенье, 23 августа, 29-летний житель американского Кеноша Джейкоб Блейк пострадал от рук полицейских. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Блейка госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.

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