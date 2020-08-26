Гидрологи предупредили о риске паводков в Хабаровском крае к началу сентября
Гидрологи ожидают серьезного повышения уровня воды в реке Амур в Хабаровском крае к первым числам сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление региональной пресс-службы ГУ МЧС.
«Городские службы — в режиме повышенной готовности. Наступил сезон паводков, а вчера к нам еще и пришел циклон. Синоптики прогнозируют, что задержится он в городе на несколько дней. Есть большая вероятность, что уровень Амура поднимется до 5-5,8 метров», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что опасным для города считается подъем воды выше отметки в 6 метров. Тем не менее прогнозируемый уровень реки способен подтопить многие частные домовладения и приусадебные участки.
В начале текущей неделе в регионе выпало до 50 мм осадков. Это уже привело к кратковременным подтоплениям низинных участков и подъему грунтовых вод.
В настоящее время МЧС усиленно готовится к возможному разливу реки: укрепляет берега, проверяет работу коллекторов, готовит запасы песка и щебня.
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