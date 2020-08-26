Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что землетрясение произошло в 9.53 по местному времени (00.53 мск). Жители Петропавловска-Камчатского ощутили в своих домах подземные толчки силой в два-три балла.

Очаг стихии залегал на глубине 50 км под морским дном. Эпицентр находился в 98 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

Данных о разрушениях или пострадавших в настоящее время не поступало, однако для обследования зданий на предмет повреждений в город были направлены оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона.

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