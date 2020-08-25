Ученый предупредил о начале второй волны эпидемии COVID-19 в Испании

Микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада рассказал о начале второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в Испании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что вторая волна будет проходить спокойнее первой, поэтому закрытия международных границ ждать не стоит.

Специалист уточнил, что с 15 мая в стране уже начало расти число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Однако ученый добавил, что вторая волна началась пока не во всех регионах.

«Она другая – с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять (новые случаи заражения. — примечание «Газеты.Ru») благодаря отслеживанию», — подчеркнул Техада.

По его мнению, вирус уже начал слабеть.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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