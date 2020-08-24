В Белоруссии проходит очередная акция сторонников оппозиции
На площади Независимости в Минске проходит очередная акция сторонников оппозиции, всего собралось порядка 300 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в основной толпе демонстрантов стоит группа манифестантов, устроивших «открытый микрофон».
Протестующие скандируют лозунги.
Люди собрались в центре площади. Там же в настоящее время дежурят милиционеры.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сотрудника МИД Белоруссии уволили за поддержку протестов в стране
— Все задержанные на протестах в Белоруссии россияне освобождены
— Лауреата Нобелевской премии Алексиевич вызвали в СК Белоруссии