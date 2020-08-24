В Белоруссии проходит очередная акция сторонников оппозиции

На площади Независимости в Минске проходит очередная акция сторонников оппозиции, всего собралось порядка 300 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в основной толпе демонстрантов стоит группа манифестантов, устроивших «открытый микрофон».

Протестующие скандируют лозунги.

Люди собрались в центре площади. Там же в настоящее время дежурят милиционеры.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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