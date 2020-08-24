Меркель и Маас призвали Россию расследовать случившееся с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИДа Хайко Маас призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств ухудшения здоровья Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

«Согласно заявлению команды врачей «Шарите», данные клинических исследований указывают на отравление Алексея Навального», — приводятся слова канцлера и министра.

По их словам, Москва «должна до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать» произошедшее с Навальным, а также установить и наказать тех, кто может быть ответственен за инцидент.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.

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