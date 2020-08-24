Все задержанные на протестах в Белоруссии россияне освобождены

Все граждане России, задержанные во время протестных акций в Белоруссии, освобождены, рассказал пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев. Об этом сообщает ТАСС.

Последний задержанный россиянин был выпущен на свободу 23 августа, отметил Маскалев. Он добавил, что сотрудники консульского отдела продолжают следить за ситуацией и проверять данные о возможных задержаниях российских граждан.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии отпустили последнего задержанного на протестах россиянина

— СК Белоруссии хочет допросить журналиста из России Важенкова в связи с протестами

— «Решаем проблему»: Лукашенко рассказал о ситуации в Белоруссии