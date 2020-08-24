К программе ВОЗ по вакцинации от коронавируса присоединились 172 страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что к международному механизму COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции присоединились 172 страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, организация работает со всеми производителями вакцин, в настоящий момент в портфеле имеется девять препаратов.

Механизм нацелен на обеспечение всех присоединившихся к нему стран справедливым доступом ко всем лицензированным и одобренным вакцинам.

Гебрейесус напомнил, что письма с просьбой присоединиться к партнерству были направлены всем странам на предыдущей неделе.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса должна распределяться равномерно между странами и призвал избежать национализма в этом вопросе.

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