В Москве коронавирус выявили еще у 625 человек
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В Москве за минувший день коронавирус выявили у 625 человек. Об этом пишет столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Всего в столице инфекция подтвердилась у 257 749 горожан, выздоровели 205 649, умерли 4 741.
Суточный темп прироста новых случаев коронавируса за неделю сократился на 11%.
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