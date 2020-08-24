В Москве коронавирус выявили еще у 625 человек

В Москве за минувший день коронавирус выявили у 625 человек. Об этом пишет столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего в столице инфекция подтвердилась у 257 749 горожан, выздоровели 205 649, умерли 4 741.

Суточный темп прироста новых случаев коронавируса за неделю сократился на 11%.

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