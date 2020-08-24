В России за сутки выявлено 4 744 случая COVID-19

Количество случаев коронавируса в России за минувшие сутки выросло на 4 744 в 84 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Из них выявлено активно 1 100 (23,2%) без клинических проявлений. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 625.

Таким образом, за время пандемии в стране зарегистрировано 961 493 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,5%.

За последние сутки подтверждено 65 летальных случаев. За весь период по стране умерли 16 448 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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