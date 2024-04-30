В зоопарке на Филиппинах львам запретили спариваться из-за рекордной жары

В столице Филиппин Маниле работникам зоопарка пришлось запретить львам спариваться, чтобы не подвергать их лишнему стрессу из-за рекордной для апреля жары. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

В последние дни столбики термометров в мегаполисе достигли отметки 37 °C.

По словам главы ветеринарной службы зоопарка Дейва Винаса, главным приоритетом для сотрудников учреждения стало предотвращение теплового удара среди больших кошек. Команда учреждения в течение дня разбрызгивает воду на стены и пол бетонных вольеров, чтобы охладить конструкции.

Кроме того, львам и тиграм дают «эскимо» из замороженного говяжьего или куриного фарша, крови животных и витаминов. Самих крупных кошек также регулярно поливают водой и дают им купаться в бассейнах внутри загонов.

Работники зоопарка Манилы отметили, что были готовы к приходу весенней жары, однако в этом году температуры стали самыми высокими на их памяти, поэтому сотрудникам приходится находить новые способы облегчить жизнь своих подопечных.

Ранее ученые ввели новый цветовой код для предупреждения об опасной для жизни жаре.