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В США считают Израиль виновным в срыве договоренностей с ХАМАС

Херш: разведка США утверждает, что Израиль виновен в срыве переговоров с ХАМАС

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Dylan Martinez/Reuters

Американская разведка утверждает, что Израиль виновен в срыве переговоров с ХАМАС по перемирию и выдаче заложников. Об этом в своем блоге на платформе Substack пишет американский журналист Сеймур Херш.

«Представитель разведки дал мне другую версию того, какая сторона несет ответственность за провал переговоров <...> Израиль собирается уничтожить ХАМАС. Когда последний член ХАМАС получит пулю, наступит прекращение огня», — пишет Херш.

Публицист отмечает, ссылаясь на американскую разведку, что на данный момент перспективы быстрого завершения войны в секторе Газа выглядят туманными и малореалистичными. Также Херш привел слова представителей Израиля, которые заявили Вашингтону о том, что уход Нетаньяху с поста премьер-министра никак не изменит ситуацию.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что военная операция в Рафахе в случае ее проведения израильскими властями станет опаснейшей эскалацией ближневосточного конфликта и повлечет за собой серьезные последствия для всего региона.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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