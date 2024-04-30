Овечкин боялся по ходу текущего сезона, что его обменяют из «Вашингтона»

Нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин высказался о своей январской безголевой засухе, по ходу которой он не мог забить в восьми матчах подряд, отметив, что боялся обмена в другой клуб, передает Sport24.

«Что я ощущал, когда в январе у меня было 8 голов? Я боялся, что меня обменяют. Слава богу, я продолжаю играть за «Вашингтон», — сказал Овечкин.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего

Ранее Овечкина назвали серьезной угрозой.