Депутат парламента Грузии пострадала в Тбилиси

Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе пострадала в ходе потасовок с полицией митингующих против законопроекта об иноагентах у здания законодательного органа в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

В публикации отмечается, что, предположительно, Цитлидзе надышалась перцовым газом, который использовали правоохранительные органы у входа в здание грузинского парламента. Врачи оказали ей первую помощь, подчеркивает телеканал.

До этого сотрудники правоохранительных органов Грузии начали применять перцовый газ против митингующих против законопроекта об иноагентах у парламента в Тбилиси.

30 апреля в Тбилиси начался очередной митинг против закона об иностранных агентах возле здания парламента Грузии.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах.