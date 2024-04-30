Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат парламента Грузии пострадала в Тбилиси

Депутат парламента Грузии Цитлидзе пострадала при потасовке на митинге в Тбилиси

Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе пострадала в ходе потасовок с полицией митингующих против законопроекта об иноагентах у здания законодательного органа в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

В публикации отмечается, что, предположительно, Цитлидзе надышалась перцовым газом, который использовали правоохранительные органы у входа в здание грузинского парламента. Врачи оказали ей первую помощь, подчеркивает телеканал.

До этого сотрудники правоохранительных органов Грузии начали применять перцовый газ против митингующих против законопроекта об иноагентах у парламента в Тбилиси.

30 апреля в Тбилиси начался очередной митинг против закона об иностранных агентах возле здания парламента Грузии.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами