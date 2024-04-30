Овечкин о рекорде Гретцки: предстоит долгий путь, чтобы его побить

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей погоне за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sport24.

«Рекорд Гретцки? Я всегда говорю, что предстоит еще долгий путь. Но все возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» разгромно проиграл четвертьфинальную серию Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в трех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что в следующем сезоне Овечкину будет сложно побить рекорд Гретцки.