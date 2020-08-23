Доставленных из Сирии 26 российских детей передали родственникам
Доставленных из Сирии 26 российских детей передали родственникам, передает RT со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.
По ее словам, дети и родственники счастливы, сейчас им предстоят дорога домой и большая работа.
Омбудсмен напомнила, что эти дети годами находились в лагерях и приютах в Сирии, и отметила, что лишь у единиц из них есть родители.
В настоящее время ведутся переговоры с различными специалистами, в частности с психологами, которые готовы подключиться к тому, чтобы помочь детям освоиться в России. Некоторые дети, находясь в приюте, перешли на арабскую речь и им придется заново учить русский, сказала Кузнецова.
Таким образом, данный выезд завершен и российская сторона начинает готовиться к следующему, добавила омбудсмен. В рамках следующего вылета планируется доставить из Сирии еще 87 российских детей.
Всего на сегодняшний день в САР могут находиться до 200 детей из России.
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