Доставленных из Сирии 26 российских детей передали родственникам, передает RT со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

По ее словам, дети и родственники счастливы, сейчас им предстоят дорога домой и большая работа.

Омбудсмен напомнила, что эти дети годами находились в лагерях и приютах в Сирии, и отметила, что лишь у единиц из них есть родители.

В настоящее время ведутся переговоры с различными специалистами, в частности с психологами, которые готовы подключиться к тому, чтобы помочь детям освоиться в России. Некоторые дети, находясь в приюте, перешли на арабскую речь и им придется заново учить русский, сказала Кузнецова.

Таким образом, данный выезд завершен и российская сторона начинает готовиться к следующему, добавила омбудсмен. В рамках следующего вылета планируется доставить из Сирии еще 87 российских детей.

Всего на сегодняшний день в САР могут находиться до 200 детей из России.

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