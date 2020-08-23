Путин наградил 17 американцев

Российский президент Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан Соединенных Штатов за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

За личное мужество и отвагу в данных боевых действиях награждены Бартон Уильям Спейт, Бейкер Дэвид Юджин, Бербайн Ричард, Вейганд Младший Раймонд Эдвард, Гулет Лео Джозеф, Дейтч Исси, Кемпл Майкл, Кох Младший Джордж Генри, Кристофферсен Рольф Эрик, Лэндолфи Ричард, Норт Третий Джеймс Бейкер, Орсанд Уолесс Лерой, Пфайфер Ховард Уильям, Розум Уилберт Фрэнк, Стефенсен Хью Март, Страуссер Дейл Пол и Хансен Трюгве.

Ранее за участие в тех же боевых действиях Путин наградил аналогичной медалью британских моряков.

Северные конвои 1941-1945 годов — специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. США и Великобритания поставляли в северные порты Советского Союза вооружение, военную технику и другие грузы.

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