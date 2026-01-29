Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлой эпохи

Сценарии распада НАТО совершенно не интересуют Россию, а сам Североатлантический альянс представляет собой атавизм и пережиток прошлой эпохи. Об этом в интервью турецкому телеканалу TGRT и газета Turkiye заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, когда Организация Варшавского договора была распущена, СССР прекратил существование, все советские республики стали независимыми, «какой-либо смысл в сохранении НАТО полностью отпал».

Также министр отметил, что альянс был создан для сдерживания Советского Союза и его геополитических союзников. Однако после распада Варшавского блока на Западе появились мнения о том, что актуальность НАТО утрачена, напомнил дипломат.

20 января Лавров заявил, что НАТО и Европейский союз находятся в глубочайшем кризисе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «дышит на ладан».

Также он сказал, что Европа «профукала» свои шансы для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».