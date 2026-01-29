Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлой эпохи

Лавров: Россию не интересует сценарий распада НАТО, а альянс является атавизмом
Евгений Биятов/РИА Новости

Сценарии распада НАТО совершенно не интересуют Россию, а сам Североатлантический альянс представляет собой атавизм и пережиток прошлой эпохи. Об этом в интервью турецкому телеканалу TGRT и газета Turkiye заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, когда Организация Варшавского договора была распущена, СССР прекратил существование, все советские республики стали независимыми, «какой-либо смысл в сохранении НАТО полностью отпал».

Также министр отметил, что альянс был создан для сдерживания Советского Союза и его геополитических союзников. Однако после распада Варшавского блока на Западе появились мнения о том, что актуальность НАТО утрачена, напомнил дипломат.

20 января Лавров заявил, что НАТО и Европейский союз находятся в глубочайшем кризисе, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «дышит на ладан».

Также он сказал, что Европа «профукала» свои шансы для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!