Минтранс заявил о необходимости значительных инвестиций в Домодедово

Минтранс: Домодедово требует инвестиций и разработки стратегии развития
Аэропорт Домодедово, проданный по итогам повторных торгов структуре Шереметьево, представляет собой актив с большую задолженностью и требует значительных финансовых инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России, передает РИА Новости.

«Домодедово на сегодняшний день — это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития», — говорится в сообщении.

В Минтрансе РФ рассчитывают, что новый владелец сможет в ближайшее время решить накопившиеся проблемы, связанные с инфраструктурой аэропорта.

Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко прокомментировал приобретение Домодедово, отметив, что считает новый актив бизнес-проектом, направленным на оздоровление важной части московского авиаузла.

Для покупки аэропорта были задействованы собственные денежные средства, без привлечения заемных денег, сказал Василенко.

До этого сообщалось, что торги по продаже Домодедово выиграла дочерняя структура Шереметьево.

Начальная цена за объект составляла 132,3 млрд рублей, хотя до этого эксперты оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 до 90 млрд рублей, отмечает издание.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, а также рядом связанных с ним компаний.

Накануне был завершен прием заявок на участие в торгах. Для претендентов размер задатка составлял 26,5 млрд рублей.

20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.
 
