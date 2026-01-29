Размер шрифта
Еврокомиссия выделила Украине €145 млн помощи

ЕК выделила Украине €145 млн помощи на фоне перебоев с электричеством
Еврокомиссия заявила о выделении Украине пакета помощи в размере €145 млн в связи с критической ситуацией, вызванной перебоями в поставках электроэнергии и тепла. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Еврокомиссия объявляет о выделении €153 млн экстренной помощи Украине и принимающей беженцев Молдавии на фоне того, что миллионы украинцев сталкиваются с морозами и отсутствием электроэнергии», — говорится в документе.

Из общей суммы €145 млн предназначены для Украины, а остальные €8 млн – для Молдавии.

В дополнение к финансовой поддержке, Еврокомиссия пообещала, что в течение месяца на Украину будет направлено в общей сложности 947 электрогенераторов.

Накануне сообщалось, что неблагоприятные погодные условия привели к обесточиванию свыше 700 населенных пунктов Украины. Министерство энергетики страны заявило о введении графиков ограничения электропотребления для промышленных предприятий во всех регионах, а также о почасовых отключениях электроэнергии для всех категорий потребителей. В ряде областей были введены аварийные отключения.

Ранее Германия передала Украине две мобильные теплоэлектростанции.
 
