Одинокой альпаке помогли с помощью зеркал

В британском графстве Корнуолл альпаке по кличке Джованни установили зеркала в загоне, чтобы помочь животному справиться с одиночеством, пишет «Би-би-си».

Джованни, которому 18 лет, остался один после того, как пережил всех своих сородичей. По словам представителя зоопарка Гэри Заммита, альпака нуждается в ощущении присутствия других животных рядом.

Сотрудники заповедника обратились к посетителям и подписчикам в социальных сетях с просьбой пожертвовать зеркала, подчеркнув, что это временная мера. Как отметил Заммит, зеркала помогают животному чувствовать себя менее изолированным.

«Обычно в одном загоне живут три альпаки, но в этот раз мы потеряли двух животных почти подряд», — пояснил он.

Руководство заповедника также сообщило, что один из постоянных посетителей согласился передать двух самок альпаки, чтобы составить Джованни компанию. В настоящее время ведется подготовка к их приему, включая необходимые ветеринарные проверки и карантин.

По словам Заммита, после публикаций в соцсетях парк получил большое количество зеркал. Он добавил, что Джованни положительно реагирует на свое отражение и выглядит более спокойным, когда видит его в загоне.

