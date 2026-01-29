Турист отправился в одиночный поход на гору и не выжил

Bild: в Германии молодой турист разбился во время одиночного похода в горы

Турист из Хорватии разбился в Альпах, куда ушел в одиночку без необходимого снаряжения. Об этом сообщает Bild.

В воскресенье, 25 января, молодой гражданин Хорватии отправился в одиночный поход на Грюнштайн — 1304-метровый пик в горном массиве Вацманн в Баварских Альпах.

Когда турист не вернулся, его друзья забили тревогу и обратились в полицию. Правоохранители оповестили горноспасательную службу. Сотрудники прочесывали труднопроходимую местность с помощью дронов и поисковых собак, спустя несколько часов тело мужчины нашли в снегу.

Выяснилось, что альпинист был плохо экипирован. Он ушел в горы без альпинитского снаряжения, и упал.

До этого российский турист решил сделать селфи в Гродно и разбил голову, упав с форта.

Ранее турист сорвался с водопада на Самуи, делая селфи со своей девушкой.