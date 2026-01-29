Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Лавров назвал Зеленского неадекватным за призывы убивать десятки тысяч русских

Лавров: призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских говорит о неадекватности
Сергей Гунеев/РИА Новости

Призывы президента Украины Владимира Зеленского убивать россиян десятками тысяч свидетельствуют о его неадекватности. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«На днях он (Зеленский. — Прим. ред.) призвал убивать по 50 тыс. русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — подчеркнул Лавров в беседе с турецкими журналистами.

По мнению главы российского МИД, «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Владимир Зеленский».

27 января Зеленский заявил, что поставил перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) и новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым задачу по достижению уровня потерь российской армии в 50 тысяч человек ежемесячно. Политик отметил, что именно такой уровень потерь с российской стороны он считает оптимальным для переосмысления в России целей и последствий своего участия в конфликте.

Ранее в Раде назвали «больной» стратегию по убийству россиян.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!