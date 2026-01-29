Лавров назвал Зеленского неадекватным за призывы убивать десятки тысяч русских

Лавров: призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских говорит о неадекватности

Призывы президента Украины Владимира Зеленского убивать россиян десятками тысяч свидетельствуют о его неадекватности. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«На днях он (Зеленский. — Прим. ред.) призвал убивать по 50 тыс. русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — подчеркнул Лавров в беседе с турецкими журналистами.

По мнению главы российского МИД, «вопрос о безопасности напрямую касается сути режима, тех абсолютно неприемлемых, отвратительных заявлений, которые делает Владимир Зеленский».

27 января Зеленский заявил, что поставил перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) и новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым задачу по достижению уровня потерь российской армии в 50 тысяч человек ежемесячно. Политик отметил, что именно такой уровень потерь с российской стороны он считает оптимальным для переосмысления в России целей и последствий своего участия в конфликте.

Ранее в Раде назвали «больной» стратегию по убийству россиян.