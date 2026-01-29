Размер шрифта
Лавров ответил на вопрос о судебном преследовании Башара Асада

Лавров: вопрос о судебном преследовании Башара Асада уже давно не ставится
РИА Новости

Вопрос о судебном преследовании экс-президента Сирии Башара Асада больше не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Turkiye.

Он подчеркнул, что обстоятельства переезда Асада в Россию хорошо известны партнерам Москвы.

«Этот вопрос уже давно не ставится. Наши партнеры хорошо знают, как все произошло и как Башар Асад со своей семьей оказался в Российской Федерации в декабре 2024 года», — сказал министр в беседе с журналистами.

Лавров пояснил, что Асаду было предоставлено убежище в России исключительно из гуманитарных соображений, и в настоящее время он никак не влияет на ситуацию в Сирии.

«Как вы можете судить (если следите за нашей внутренней жизнью), какой-либо роли в сирийских делах Башар Асад не играет», — подчеркнул дипломат.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Позже СМИ сообщили, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в Кремле прокомментировали переговоры России и Сирии.
 
