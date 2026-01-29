Размер шрифта
Соболенко рассказала, как судья помог ей пройти в финал Australian Open

Соболенко: решение судьи разозлило меня, что пошло на пользу игре
Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции призналась, что предупреждение от судьи в полуфинале Australian Open помогло ей собраться и одержать победу над украинкой Элиной Свитолиной.

«Со мной такого никогда не случалось. Я думаю, это так странно. Мне кажется, это было неправильное решение. Она меня очень разозлила. Это действительно помогло мне и принесло пользу моей игре», — заявила Соболенко

Соболенко одержала победу со счетом 6:2, 6:3. В решающем матче представительница Белоруссии сыграет с победительницей пары Елена РыбакинаДжессика Пегула.

Соболенко сыграет в четвертом финале Australian Open подряд.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее стало известно о заранее объявленном отсутствии рукопожатия Соболенко и Свитолиной.
 
