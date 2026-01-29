«Нашла того, который нужен»: певица Елка тайно вышла замуж

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) тайно вышла замуж, поделившись в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) радостным событием.

Иванцив опубликовала в личном блоге ролик, на котором гуляет с возлюбленным на фоне заснеженного пейзажа. В конце певица демонстрирует кольцо на пальце. Лицо избранника знаменитость по-прежнему не показывает.

При этом Елка известна тем, что тщательно скрывает личную жизнь, поэтому информация о ее текущих отношениях остается закрытой для публики.

«Ккак же приятно видеть тебя счастливой. От всей души радуюсь!»; «Лиза, я очень рад, что ты нашла именно того человека, который тебе нужен» — написали в комментариях.

До этого у Елки были отношения с Василием Крайняном — участником команды КВН «Палата №6». Их роман длился семь лет, но завершился, когда певица переехала в Москву. В 2010 году она тайно вышла замуж за Сергея Астахова, с которым познакомилась в юности на отдыхе в Одессе. Официального заявления о разводе не было, но еще в 2016-м совместные фото пары исчезли из соцсетей артистки.

Накануне сообщалось, что певец Олег Майами спровоцировал слух о романе. Исполнитель показал кадры на отдыхе с незнакомкой. В ролике артист и девушка, держа друг друга за руки, выходят из моря. Свой пост Майами сопроводил фразой: «Вы не поверите!»

Ранее сообщалось, что бывший муж Дженнифер Лопес снова станет отцом.