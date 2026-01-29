Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Китае таможенники изъяли тонну оленьих пенисов

Сотрудники таможни в Китае пресекли контрабанду тонны оленьих пенисов
Кирилл Брага/РИА Новости

Китайские таможенные службы изъяли почти одну тонну замороженных оленьих пенисов в ходе операции по пресечению контрабанды на пограничном переходе, пишет Need to Know.

Запрещенный груз был обнаружен в трех автомобилях, пытавшихся пересечь границу через мост Гонконг—Чжухай—Макао. Продукция была тщательно спрятана: часть находилась под задними сиденьями, в нишах для запасных колес, а также в других скрытых отсеках автомобилей.

Подозрения у сотрудников таможни возникли после рентгеновского сканирования легкового автомобиля с двойной регистрацией Гуандун—Гонконг. В ходе досмотра в машине нашли несколько термоизолированных сумок с замороженным мясом общим весом около 347 кг.

Одновременно внимание инспекторов привлекли еще два автомобиля с аналогичными номерными знаками, находившиеся в той же полосе движения. Поведение водителей показалось офицерам подозрительным, после чего транспортные средства были остановлены и осмотрены.

Во втором автомобиле обнаружили около 311 кг замороженного мяса, в третьем — ещё порядка 298 кг. Общий вес изъятого груза составил около 956 кг.

Экспертиза установила, что продукция представляет собой пенисы европейского оленя (Cervus nippon). Эти органы, известные в традиционной китайской медицине как «олений кнут», используются в лечебных целях и при приготовлении отдельных блюд. Считается, что им приписывают свойства, улучшающие мужскую потенцию и физическую выносливость.

По данным следствия, все трое водителей заявили, что занимались перевозкой груза за вознаграждение и действовали по поручению третьих лиц. Ввоз животных, растений и продуктов животного происхождения без специального разрешения в Китае запрещен.

Ранее мужчина заказал себе подарок из Китая и получил существо с восемью лапами.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!