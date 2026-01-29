В Китае таможенники изъяли тонну оленьих пенисов

Китайские таможенные службы изъяли почти одну тонну замороженных оленьих пенисов в ходе операции по пресечению контрабанды на пограничном переходе, пишет Need to Know.

Запрещенный груз был обнаружен в трех автомобилях, пытавшихся пересечь границу через мост Гонконг—Чжухай—Макао. Продукция была тщательно спрятана: часть находилась под задними сиденьями, в нишах для запасных колес, а также в других скрытых отсеках автомобилей.

Подозрения у сотрудников таможни возникли после рентгеновского сканирования легкового автомобиля с двойной регистрацией Гуандун—Гонконг. В ходе досмотра в машине нашли несколько термоизолированных сумок с замороженным мясом общим весом около 347 кг.

Одновременно внимание инспекторов привлекли еще два автомобиля с аналогичными номерными знаками, находившиеся в той же полосе движения. Поведение водителей показалось офицерам подозрительным, после чего транспортные средства были остановлены и осмотрены.

Во втором автомобиле обнаружили около 311 кг замороженного мяса, в третьем — ещё порядка 298 кг. Общий вес изъятого груза составил около 956 кг.

Экспертиза установила, что продукция представляет собой пенисы европейского оленя (Cervus nippon). Эти органы, известные в традиционной китайской медицине как «олений кнут», используются в лечебных целях и при приготовлении отдельных блюд. Считается, что им приписывают свойства, улучшающие мужскую потенцию и физическую выносливость.

По данным следствия, все трое водителей заявили, что занимались перевозкой груза за вознаграждение и действовали по поручению третьих лиц. Ввоз животных, растений и продуктов животного происхождения без специального разрешения в Китае запрещен.

