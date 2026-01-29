Размер шрифта
CAS не получил апелляцию от ФХР на решение IIHF не допускать россиян

CAS не получил апелляцию от ФХР на решение не допускать российских хоккеистов
Алексей Даничев/РИА Новости

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) заявили, что апелляция Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении пока не поступала, передает «Матч ТВ».

«На момент написания текста в CAS не поступало апелляций Федерации хоккея России», — сообщили в CAS.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России на международные соревнования. Глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что представители России подадут апелляцию на решение о недопуске.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду.
 
