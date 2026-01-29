Размер шрифта
Мадонну «отменяют» на Украине из-за шапки-ушанки с красной звездой

Певицу Мадонну упрекнули в предательстве на Украине из-за фото в шапке-ушанке
madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинские интернет-пользователи оставили сотни гневных комментариев под постом певицы Мадонны, где знаменитость предстала в советской шапке-ушанке с красной звездой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что на Украине «отменяют» Мадонну из-за публикации в неожиданном образе. В комментариях поп-диву упрекают в использовании «символики врагов» и напоминают о текущей политической обстановке. Часть интернет-пользователей заявляет, что больше не будут слушать ее песни, а некоторые называют артистку «старой маразматичкой».

Накануне сообщалось, что в этом образе Мадонна пришла на художественный фестиваль своей подруги Дейм Трейси Эмин в Великобритании. В ушанке, стилизованной под советскую, звезда позировала напротив картин Эмин и на улицах города Маргейт, где проходила выставка.

20 декабря сообщалось, что президент Польши подарил Зеленскому книгу об украинских националистах под названием «Документы Волынской резни». В книге — свидетельства очевидцев уничтожения поляков украинскими националистами.

Ранее стало известно о состоянии могилы автора «Родни».
 
