Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки говорить с президентом США Дональдом Трампом в качестве победителя всей Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, передает ТАСС.

«Когда слышу, что Владимир Зеленский заявил, мол, «у нас готово соглашение с США о безопасности на 100%» и «ни пяди своей земли мы не уступим» и «еще надо решить, как нам вернуть Запорожскую АЭС», у меня возникает такое необычное ощущение того, что выступает победитель, причем не просто победитель на поле боя в Донбассе, в Новороссии, а победитель всей Европы, в ходе ее противостояния с Соединенными Штатами», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, это началось при президенте Дональде Трампе, когда Европа пыталась заставить американского президента следовать политике Джо Байдена. В этом вопросе Европа не только переоценила свои силы в отношении президента США, но и не смогла с уважением отнестись к его политике.

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

