Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Армия

В Белгородской области мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории больницы

Гладков: в Грайвороне человек погиб из-за удара ВСУ по территории больницы
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по территории больницы, погиб человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон вражеский беспилотник целенаправленно ударил по территории больницы. В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ. В момент атаки он находился внутри машины и как раз собирался выезжать с территории», — уточнил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Находившийся в нем мужчина скончался на месте от ранений.

25 января Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника пострадали три мирных жителя, включая ребенка. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Врачи оказали им помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались.

Ранее при повторном ударе БПЛА под Белгородом погиб помощник главы округа по безопасности.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!