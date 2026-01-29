В Белгородской области мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории больницы

Гладков: в Грайвороне человек погиб из-за удара ВСУ по территории больницы

В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по территории больницы, погиб человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон вражеский беспилотник целенаправленно ударил по территории больницы. В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ. В момент атаки он находился внутри машины и как раз собирался выезжать с территории», — уточнил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего.

Накануне два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Находившийся в нем мужчина скончался на месте от ранений.

25 января Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника пострадали три мирных жителя, включая ребенка. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, женщина и пятилетний мальчик — баротравмы. Врачи оказали им помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались.

Ранее при повторном ударе БПЛА под Белгородом погиб помощник главы округа по безопасности.