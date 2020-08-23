У посольства Белоруссии в Москве задержаны 11 человек

Сотрудники полиции задержали 11 человек у здания посольства Белоруссии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержаны пришедшие участвовать в акции солидарности с митингом протеста в Минске. Их отвезли в ОМВД Тверской в Москве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения повторных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: Лукашенко с автоматом в руках прилетел в свою резиденцию

— Россия не против любого диалога Лукашенко с оппозицией

— Милиция Минска заявляет о готовящихся провокациях