Милиция Минска заявляет о готовящихся провокациях

В Минске милиция предупреждает о готовящихся на несанкционированных акциях протеста провокациях. Об этом заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков на канале ведомства в YouTube.

«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите от необдуманных поступков и своих детей»,— сказал он.

По его мнению, цель акций протеста — разделить общество. Он добавил, что организаторы акций рассматривают протестующих как «расходный материал».

Также он напомнил, что за участие в несанкционированных акциях предусмотрена отвественность.

Как сообщалось, в Минске на площади Независимости напротив Дома правительства собралось больше 50 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 100 тыс. протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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