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Китайские ученые создали самый подробный геологический атлас Луны

CAS: представлена новая лунная карта с более чем 12 тыс. геологических структур

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Xinhua

Ученые из Китайской академии наук (CAS) в Пекине составили самую подробную геологическую карту Луны из когда-либо созданных. Атлас содержит более 12 тыс. различных структур, что поможет планировать места для высадки будущих миссий. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Работа специалистов CAS стала первым крупным обновлением о лунной поверхности со времен программы NASA «Апполон» 1960-1970-х годов. Геологи опирались на данные миссий «Чаньэ-1» и «Чаньэ-3».

Исследователи начали картографический проект в 2012 году с целью облегчить выбор посадочных площадок и ресурсов для будущих лунных миссий Китая. Атлас доступен на китайском и английском языках.

«Геологический атлас Луны имеет большое значение для изучения эволюции Луны, выбора места для будущей лунной исследовательской станции и использования лунных ресурсов. Это также может помочь нам лучше понять Землю и другие планеты Солнечной системы, такие как Марс», — отметил ведущий научный сотрудник проекта Оуян Цзыюань.

Ранее стало известно о планах Китая обустроить на Луне небольшую плантацию растений до 2030 года.

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