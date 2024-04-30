Маск предупредил о последствиях соглашения США и Украины по безопасности

Возможное подписание соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере безопасности приведет к «бесконечной войне», заявил американский бизнесмен Илон Маск. Соответствующий пост предприниматель опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал новость, в которой говорилось о переговорах Киева и Вашингтона по поводу сотрудничества в сфере безопасности. Речь идет о военной и финансовой поддержке Украины со стороны США в течение следующих 10 лет.

«Бесконечная война», — написал Маск.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна ведет переговоры о подписании с США соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам главы государства, Киев и Вашингтон уже находятся на этапе составления «конкретного текста» этого документа.

Позже ситуацию прокомментировал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что в случае подписания такого соглашения начнется новый виток конфронтации между Москвой и западными странами.

Ранее в Белом доме пообещали поддерживать украинские власти вне зависимости от ситуации на поле боя.