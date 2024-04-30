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Таджикистан расширил список стран, откуда для въезда не нужна виза

Таджикистан вводит безвизовый режим для 25 стран

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Depositphotos

Таджикистан вводит безвизовый режим для 25 стран со среды, 1 мая. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

«Согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2024 года №190 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Таджикистан от 26 октября 2021 года №464», в список стран, граждане которых могут въезжать в Республику Таджикистан по одностороннему безвизовому режиму на срок до 30 дней, было добавлено 25 новых государств», — сообщает МИД Таджикистана.

Среди этих стран большинство — европейские, но в том числе также Монголия, Бразилия, Мексика, Оман и страны Карибского бассейна. Кроме безвизового режима, Таджикистан также расширил на 15 стран программу одностороннего безвизового режима для людей старше 55 лет.

До этого Европейский союз обновил правила въезда на территорию содружества, ужесточив визовый режим с Эфиопией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

Ранее стало известно, что Ирландия столкнулась с наплывом нелегалов из-за политики Британии.

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