Президент сербского клуба обрадовался уходу из команды российского игрока

Президент сербского «Железничара» Зоран Наункович прокомментировал расторжение контракта с россиянином Иваном Игнатьевым, заявив, что рад этому, передает Sport24.

«Мы расторгли договор по обоюдному согласию сторон. На данный момент для нас все складывается не очень хорошо, поэтому я рад, что история с Иваном закончена», — сказал Наункович.

Игнатьев дебютировал за «Железничар» в феврале 2024 года. Игнатьев вышел на поле сразу после перерыва матча с «Нови Пазаром». Игра завершилась со счетом 2:2. Игнатьев не отметился результативными действиями.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». В середине января 2024 года клуб сообщил о расторжении контракта с нападающим.

До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

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