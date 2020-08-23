Несколько десятков тысяч человек пришли на площадь Независимости в Минске

В Минске на площади Независимости напротив Дома правительства собралось несколько десятков тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Там проходит несанкционированная акция оппозиционеров. Участники акции продолжают стягиваться к площади и проспекту Независимости и прилегающим улицам.

По оценке корреспондента агентства, на площади собралось больше 50 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 100 тыс. протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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