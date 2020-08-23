Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Граждане Белоруссии, нарушающие общественный порядок возле мемориальных объектов Великой Отечественной войны, будут иметь дело с военными. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передает YouTube канал военного ведомства.

«Сегодня организуются акции в этих священных местах, этого допустить мы не можем. С сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту», — сказал Хренин.

Далее он вынес предупреждение: «в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело не с милицией, а с армией».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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